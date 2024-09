Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: tra flirt e strategie

I primi giorni all’interno della casa del Grande Fratello sono stati piuttosto tranquilli, al limite della monotonia. Due concorrenti, però, hanno acceso l’atmosfera e dato vita alle prime scintille di questa edizione: Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Durante la notte, i due gieffini si sono resi protagonisti di un bacio appassionato, scatenato da un gioco organizzato dalla redazione del programma. È evidente che tra loro vi sia una forte attrazione fisica, anche se è ancora presto per capire se si tratti di una vera intesa o di una mossa strategica.

I primi flirt nella casa

Il reality ha preso il via da poco più di una settimana, e i concorrenti sono ancora in fase di “adattamento”. Tuttavia, le prime discussioni non si sono fatte attendere. Tra queste, una figura che ha subito attirato l’attenzione è quella di Lorenzo Spolverato, che ha già avuto un confronto acceso con Iago Garcia. Tra flirt e scontri, si sta affermando come uno dei protagonisti delle prime dinamiche del programma.

Lorenzo, infatti, si è avvicinato molto a Shaila Gatta, con la quale sembra esserci una notevole complicità. Tuttavia, l’ex Velina si trova divisa tra lui e Javier Martinez, che non è rimasto indifferente al suo fascino. A complicare il quadro amoroso ci pensa anche Helena Prestes, la modella brasiliana, che pur avendo un palese interesse per Javier, non sembra affatto disdegnare le attenzioni di Lorenzo.

La redazione ci mette lo zampino

Nel corso della serata, la redazione del reality ha organizzato un gioco che ha movimentato ulteriormente la situazione. I concorrenti, divisi in coppie, hanno dovuto riprodurre scene romantiche ispirate a celebri film. Tra sguardi complici e momenti di imbarazzo, è finalmente arrivato il tanto atteso primo bacio della stagione. Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, decisamente più disinvolti rispetto ad altri gieffini, non hanno esitato a lanciarsi in un bacio appassionato, attirando l’attenzione sia dei coinquilini che del pubblico a casa.

Non tutti, però, hanno accolto con entusiasmo il gesto. Sui social, il pubblico del GF si è diviso: c’è chi ha visto nel bacio un sincero segnale di interesse tra i due e chi, invece, ha sospettato che possa trattarsi di una mossa strategica, mirata a creare dinamiche e ottenere visibilità all’interno della casa. Secondo alcuni, Helena e Lorenzo potrebbero sfruttare la loro intesa per costruire una narrazione di flirt e finta gelosia, intrattenendo il pubblico e cercando di prolungare la loro permanenza nel reality.