Grande Fratello, scontro infuocato tra i fan di Shaila Gatta e Helena Prestes: accuse reciproche e caos sui social

La tensione nella casa del Grande Fratello si riflette anche fuori, dove i fan di Shaila Gatta e Helena Prestes, due protagoniste di questa edizione e rivali dichiarate, si affrontano senza esclusione di colpi. Il televoto, aperto per decidere chi tra le due concorrenti dovrà abbandonare il reality, ha scatenato una vera e propria faida sui social, con accuse di brogli e irregolarità.

Dubbi sul televoto

A soli due giorni dall’apertura delle votazioni, i sostenitori di Shaila Gatta hanno sollevato dubbi sulla validità del televoto, accusando i fan di Helena di aver infranto il regolamento. Secondo loro, sarebbero stati coinvolti numerosi voti provenienti dal Brasile, organizzati su suggerimento della sorella della modella.

Su Twitter e TikTok è esploso il caos, con room aperte per discutere strategie, petizioni per chiedere l’annullamento delle votazioni e persino appelli al Codacons. Tra i messaggi più condivisi dai fan di Shaila si leggono frasi come: “Ragazzi, dobbiamo contattare il Codacons, stanno usando VPN per far votare i brasiliani!”.

Dall’altra parte, i sostenitori di Helena Prestes non sono rimasti in silenzio e hanno rispedito le accuse al mittente, sostenendo che i fan di Shaila stiano utilizzando bot e account falsi per incrementare i voti contro la modella brasiliana. Alcuni utenti hanno persino dichiarato di essersi infiltrati nelle room dei fan avversari, denunciando presunte strategie per aggirare le regole.

La situazione è degenerata al punto che entrambe le fazioni hanno richiesto un intervento ufficiale per verificare la regolarità delle votazioni. Intanto, la rivalità tra Shaila e Helena si intensifica, rendendo il televoto uno dei più controversi e seguiti di questa edizione del reality. Resta da vedere come il Grande Fratello gestirà le accuse e se il risultato del televoto sarà accettato senza ulteriori polemiche.