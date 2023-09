Grande Fratello, scoppia il caos nella casa a causa di un gioco: litigi tra i concorrenti

Sebbene il Grande Fratello sia iniziato da poche settimane, dentro la casa sono avvenute le prime discussioni. A causa di un innocuo gioco proposto dagli autori, infatti, tra i concorrenti è scoppiato il caos. Sono così avvenuti diversi litigi tra alcuni degli attuali gieffini.

SCOPPIA IL CAOS – Il tutto ha avuto inizio dopo un gioco in cui ogni concorrente doveva dare un aggettivo ad ogni compagno d’avventura. Grecia Colmenares ha dato della “narcisista e ipocrita” Letizia Petris. Ha accusato la fotografa di voler sempre attirare l’attenzione, facendo così scoppiare la gieffina. La Petris, infatti, ha sbottato contro la Colmenares, definendola falsa dopo quanto accaduto nei giorni scorsi:

“Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita, Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola? Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa”.

Ovviamente non è mancata la tensione tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin, che, come oramai noto, non scorre buon sangue. Sebbene inizialmente gli altri inquilini della casa avevano deciso di non intromettersi tra le due, durante il gioco hanno deciso di dire la loro. Secondo molti dei gieffini, la Luzzi è ipocrita e a queste parole la donna ha così replicato:

“Rosy onestamente tu nei primi giorni se io ti avessi detto “faccio io, voglio fare io”… Rosy io non volevo assolutamente né il palcoscenico, né cucinare. Mi sono permessa di mettere le mani in pasta negli gnocchi. Rosy io sono stata i primi giorni sempre accanto a voi e per estremo rispetto ho lasciato tutti i giorni la cucina a Rosy. Quelle poche volte che le ho chiesto se volevo aiuto lei mi ha detto “non c’è problema”.

Per estremo rispetto e siccome io quando cucino preferisco fare da sola perché non capisco bene come vanno le cose ho fatto sempre un passo indietro. Sono sempre stata intorno alla cucina i primi giorni a chiacchierare con lei, a farle compagnia come tutti quanti. Ho sempre e solo cucinato il cibo cucinato da lei. Nulla di ipocrita vedo in tutto questo sinceramente”.