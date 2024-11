Grande Fratello, scoppia la prima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

La tensione è salita tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello, segnando la prima lite tra i due. Tutto è cominciato quando Lorenzo ha chiesto ad Helena Prestes di parlare con lui in piscina. Shaila, passando per il giardino, li ha visti insieme e non ha nascosto la sua gelosia. Infastidita, ha cercato sfogo parlando con altre coinquiline.

La discussione

Shaila ha poi affrontato Lorenzo in piscina, rivelando apertamente il suo malessere per la situazione. Ha ammesso la sua gelosia, spiegando che l’avrebbe accettata meglio se lui l’avesse avvisata in anticipo del desiderio di parlare con Helena.

Shaila ha aggiunto di essere stata delusa dal fatto che Lorenzo avesse accennato a un mal di testa come scusa per andare a letto presto, salvo poi trovarlo in piscina con l’altra coinquilina. Secondo lei, questo comportamento l’ha fatta sentire presa in giro, dato che era andata da lui per dargli conforto.

Lo sfogo con gli altri coinquilini

Dopo la discussione, Shaila ha lasciato Lorenzo e si è sfogata con gli altri coinquilini, Yulia e Giglio. Ha detto di essere infastidita perché Lorenzo, a suo dire, stava “rigirando la frittata”, sostenendo di aver avuto bisogno di riflettere prima di cercare Helena per un confronto.

Shaila ha ribadito che avrebbe apprezzato più sincerità da parte sua, affermando che, se Lorenzo le avesse espresso il suo bisogno di confrontarsi con Helena, lei avrebbe accettato senza problemi.