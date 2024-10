Grande Fratello: Shaila Gatta si avvicina a Javier Martinez, nuovo colpo di scena nella Casa

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta aveva dichiarato di non essere interessata a Javier Martinez e di non provare alcuna attrazione emotiva per lui. Tuttavia, nelle giornate successive, la situazione sembra essere cambiata radicalmente.

Dopo un tentativo di chiarimento con Lorenzo Spolverato, che Shaila aveva ammesso di trovare attraente esteticamente, l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di allontanarsi dal modello milanese, nutrendo dubbi sul suo comportamento e carattere. Questo distacco l’ha portata a riflettere sui suoi veri sentimenti.

Interesse sincero per Javier?

Confidandosi con le amiche del trio di Non è la Rai, Shaila ha finalmente ammesso di provare un interesse sincero per Javier Martinez, il pallavolista argentino. Ha rivelato di sentire una connessione con lui, nonostante le sue insicurezze e paure. Nelle ultime conversazioni con Javier, la ballerina ha cercato di trasmettergli questi sentimenti, mentre lui ha confessato di aver provato a vederla solo come un’amica, ma senza riuscirci.

Il legame tra i due è diventato più evidente nelle ore recenti, quando, durante la notte, si sono avvicinati emotivamente e fisicamente. Su consiglio delle sue amiche, Shaila ha deciso di fare un gesto speciale, andando a salutare Javier nel suo letto per una buonanotte. I due si sono abbracciati a lungo, lasciando che le emozioni parlassero per loro. In quel momento, Shaila ha finalmente compreso di essere fortemente attratta da lui.

Dopo questo momento di intimità, Shaila ha subito condiviso quanto accaduto con Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, descrivendo le sue sensazioni e ciò che aveva provato. Tuttavia, sui social si è scatenata una vera e propria polemica contro Shaila, accusata di essere falsa e non interessata davvero a Javier. Resta da vedere come si evolveranno le cose.