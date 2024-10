Grande Fratello: Shaila Gatta tra coccole e incertezze con Javier Martinez

Durante la notte di sabato al Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata a Javier Martinez per un momento di tenerezza. I due sono stati abbracciati, scambiandosi coccole, anche se Javier sembrava un po’ a disagio, forse per la vicinanza improvvisa e i cambiamenti repentini di Shaila negli ultimi giorni.

I due gieffini resistono

Dopo il momento con Javier, Shaila si è spostata su un altro letto con Tommaso Franchi e altre concorrenti, raccontando quanto accaduto. Ha scherzato sulla situazione di Javier, usando una tazza per descrivere il suo imbarazzo e autocontrollo.

Anche Tommaso ha lodato Javier per la sua capacità di resistere, ironizzando su quanto fosse difficile per lui, vista la lunga permanenza nella casa.

Shaila ha chiarito di non voler affrettare le cose con Javier. Ha raccontato di aver parlato con lui e che, nonostante l’attrazione reciproca, non si sente sotto pressione per prendere decisioni rapide.

Ha spiegato che in un ambiente come quello del Grande Fratello, le emozioni possono cambiare velocemente, ma vuole che tutto accada in modo naturale, senza forzature.