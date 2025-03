Grande Fratello, è arrivata la fine per Shaila e Lorenzo?

Dal giorno in cui Shaila Gatta è stata eliminata dal “Grande Fratello”, non fanno altro che circolare voci sulla sua presunta intenzione di lasciare Lorenzo Spolverato durante l’ultima puntata del programma,condotto da Alfonso Signorini.

La velina di “Striscia la Notizia” non ha proferito parola a riguardo. Tuttavia, alcuni gesti lasciano pensare che sia arrivata la fine per la coppia, nata nella casa più osservata d’Italia. L’ex ballerina di “Amici”, dall’esterno ha fatto al GF diverse richieste, tra cui quella di avere indietro tre magliette ed il suo profumo. Spolverato, come c’era da aspettarsi, è andato in crisi, sentendo quest’affermazione.

La vera domanda è: perché compiere un’azione simile a pochi giorni dalla finale? Non è finita qui. Shaila, dopo giorni di silenzio sui social, ha pubblicato una storia. Nessuna parola; solo uno sfondo nero con un cuore spezzato al centro. Inoltre, da qualche ora dal suo account Instagram, sono scomparsi tutti i post che la ritraevano in compagnia di Lorenzo.

Tra coloro che sono intervenuti sulla questione, c’è anche Grazia Sambruna. Le sue fonti le hanno riferito:”Per il momento, sarebbe previsto in finale un blocco in cui Shaila ha un confronto con Lorenzo. Avrebbe da dirgli che tra loro è finita, che è stato un amore tossico e che lui l’avrebbe manipolata (nonché danneggiata nel gioco a proprio vantaggio)“.

Il vero gossip è un altro: “Pare che Shaila abbia anche intenzione di dire a Lorenzo che il famigerato “guru della moda” non fosse quel ragazzo che si è presentato in trasmissione”.