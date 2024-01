Grande Fratello Spagna, Luca Onestini è il primo eliminato: la reazione

Luca Onestini, noto volto dei reality show italiani, è stato il primo eliminato dalla versione spagnola del Grande Fratello. L’avventura dell’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, è stata breve nel Gran Hermano Dúo.

La reazione di Luca Onestini

Nonostante la sua permanenza sia durata solo pochi giorni, la sua presenza ha attirato l’attenzione anche nella Penisola Iberica. Caratterizzato dalla sua franchezza e dallo spirito combattivo, che forse non è stato del tutto apprezzato dai coinquilini e dal pubblico spagnolo, è stato eliminato immediatamente. Luca Onestini è apparso sbigottito dopo aver appreso della sua eliminazione. Ecco cosa ha detto:

“Va bene così. Marta (la conduttrice, ndr.) ti avevo detto che sarei venuto da te ad abbracciarti. Io credo che… questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni.

E soprattutto non penso che mi sono meritato di essere il primo eliminato. Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Adesso verrò lì da te. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta”.

Ospite della trasmissione è anche il fratello di Luca, Gianmarco, che si è mostrato pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Prima dell’arrivo di Luca in studio, Gianmarco è stato protagonista di una vivace discussione con uno degli opinionisti del reality show, accusato di aver criticato l’ex partecipante al Grande Fratello. Onestini jr ha difeso fermamente il fratello durante l’acceso confronto:

“Prima di tutto ascoltatami un secondo. Penso che dovresti avere un po’ più di rispetto per una persona che è appena uscita da un reality show. Dici che ti ha annoiata, ma bisogna avere rispetto per una persona che se n’è appena andata. Non devi venire qui con questo atteggiamento! Non fare così con mio fratello, calmati. Basta insulti. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare o insultare una persona che è appena andata via. No, basta, devi smetterla!”.