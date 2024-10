Grande Fratello: tensione tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato dopo un avvicinamento con Shaila Gatta

Anche quest’anno all’interno della Casa del Grande Fratello si stanno formando legami intensi tra i concorrenti. Uno di questi è quello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che negli ultimi giorni si sono mostrati sempre più vicini, culminando in un bacio. Lorenzo sembrava intenzionato a portare avanti il rapporto con Helena, come aveva lasciato intendere in alcune dichiarazioni durante il daytime, ma gli eventi della notte scorsa hanno cambiato le carte in tavola.

L’interesse per Shaila Gatta

Dopo la puntata, Lorenzo ha dimostrato un crescente interesse per un’altra concorrente, Shaila Gatta, con cui ha passato del tempo in piscina. I due si sono confessati attratti l’uno dall’altra, e Spolverato ha dichiarato di non essere sentimentalmente legato a nessuno, manifestando la volontà di conoscere meglio Shaila.

Questa svolta non è passata inosservata a Helena, che ha assistito alla scena e ha reagito con disappunto. Ha quindi affrontato Lorenzo, chiedendogli chiarimenti sui suoi sentimenti e minacciando di allontanarsi se il gieffino avesse continuato a frequentare Shaila. Helena ha voluto capire se Lorenzo provasse qualcosa di più che semplice attrazione fisica, ma lui ha risposto di non voler scegliere e di voler esplorare entrambi i legami.

La discussione è diventata accesa, con Helena che ha espresso il suo malcontento per l’indecisione di Lorenzo, mentre lui ha cercato di difendersi, affermando di non avere ancora chiaro cosa provasse per Shaila. Lorenzo ha invitato Helena a prendere le distanze per evitare che soffrisse, ma la gieffina ha insistito sul rispetto e sulla chiarezza dei sentimenti.

La conversazione si è conclusa con Helena in lacrime, supportata dalla sua amica Nikita Pelizon, vincitrice della precedente edizione del GF, che l’aveva già messa in guardia riguardo al suo coinvolgimento con Spolverato.