Grande Fratello: un ex concorrente diventerà presto papà

Un ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare papà, ad annunciarlo è stato proprio lui durante un’intervista per Novella 2000.

GRANDE FRATELLO: UN EX CONCORRENTE DIVENTERA’ PAPA’ – Si tratta proprio di lui, Nando Colelli. Aveva partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello ed era anche molto amato dal pubblico. Nella casa aveva anche intrapreso una relazione con Margherita Zanatta e nonostante i fan si fossero appassionati alla loro relazione, dopo poco, i due avevano deciso di separarsi definitivamente.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello aveva deciso di dedicarsi a video per adulti. Adesso invece ha cambiato vita e lavora come verniciatore in settimana e come cuoco nel weekend.

GRANDE FRATELLO: NUOVO AMORE PER NANDO COLELLI E FUTURA PARTENITA’ – Adesso Nando Colelli ha trovato un nuovo amore, il suo nome è Sara Marcello. Durante un’intervista a Novella 2000 ha ammesso che sta anche per diventare papà, ”Il suo nome sarà Riccardo” ha annunciato.

Ha poi parlaro del suo amore e di come lo stia vivendo con serenità e felicità. “Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebé. Stiamo vivendo una vera e propria favola”.

Ha poi proseguito lasciando intendere che sarà anche pronto a sposare la sua attuale compagna, dichiarando: “Ci sono tutti i presupposti, non appena sarà nato Riccardo si vedrà. Credo proprio di aver trovato la persona giusta!”