Grande Fratello: un’ ex gieffina indossa il camice pronta a combattere contro il Coronavirus

Ormai l’italia è in piena emergenza a causa del nuovo Coronavirus che sta circolando sempre più. Qualsiasi aiuto può e sarà indispensabile alla salute di tutti e a debellare la malattia. Sempre più medici e infermieri si stanno dedicando a questo rischiando la propria salute per quella degli altri. Inaspettatamente anche un’ex gieffina che sicuramente conoscerete ha scelto di indossare il camice bianco come infermiera e di aiutare il prossimo in questa nuova lotta che sta attanagliando l’Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta.

FEDERICA LEPANTO: DA GIEFFINA A INFERMIERA, IN LOTTA CONTRO IL CORONAVIRUS – Stiamo parlando proprio di lei: Federica Lepanto. La ricorderete sicuramente, la ragazza è stata una vincitrice del Grande Fratello molto acclamata. Dopo quell’esperienza in tv, però, non ha smesso di studiare e si è laureata in infermieristica a Bologna. Oggi esercita la professione in un ospedale di Salerno e la ragazza e pronta a lottare con tutte le sue colleghe contro il nuovo Coronavirus.

L ‘ INTERVISTA DI FEDERICA LEPANTO AL SETTIMANALE ‘NUOVO’ – ‘Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone che non hanno sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico. Se c’è paura? Questo è il mio lavoro noi sappiamo cosa fare. Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero Della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo. Servono informazioni veritiere e non fake o comunque non chiare’. Ha dichiarato la ragazza in un’intervista rilasciata dal settimanale ‘Nuovo’.

FEDERICA LEPANTO: EX GIEFFINA – Come precedentemente accennato la ragazza ha partecipato alla 14esima edizione del Grande Fratello, uscendone vincitrice. Durante quell’edizione la ragazza fu presa a cuore dal pubblico in quanto inizialmente intraprese una relazione all’interno della casa con Alessandro Calabrese. Quest’ultimo, però, la lasciò in diretta quando seppe che sarebbe entrata nella casa anche la sua ex storica. Il pubblicò non potette fare altro che disprezzare quest’atteggiamento ed elogiare Federica portandola appunto alla vittoria.

FEDERICA LEPANTO: IL PERCORSO A TEMPTATION ISLAND – Qualche anno dopo la ragazza ha partecipato anche come tentatrice a Temptation Island nel 2019. In quell’occasione sembrava inizialmente essersi avvicinata al fidanzato Massimo, all’epoca fidanzato con Ilaria. Dopo qualche giorno però lo stesso Massimo aveva dichiarato di essersi stancato della presenza di Federica che aveva giudicato troppo oppressiva.

FEDERICA LEPANTO OGGI – La ragazza dunque oggi, come già detto precedentemente pare essersi allontanata dal mondo del tv e sta lavorando come infermiera in un ospedale di Salerno. Il fatto che stia partecipando attivamente alla lotta contro il Coronavirus sicuramente le fa onore. Vi lasciamo qui una sua foto che la ritrae intenta nel suo lavoro di infermiera e dunque con la sua divisa da lavoro: un camice bianco.