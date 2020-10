Grande Fratello, un ex gieffino diventa papà: l’annuncio social

Un noto e amato ex concorrente del Grande Fratello è diventato papà. Sono stati tanti gli ex protagonisti del reality che hanno messo su famiglia, tra questi ora si è aggiunto Nando Colelli. Lo stesso ex gieffino ha deciso di annunciarlo sui social, rivelando anche qualche dettaglio sul primo figlio.

“Mamma e papà ti amiamo” – Proprio ieri 5 ottobre alle ore 16:06, è venuto alla luce Riccardo, il primo figlio di Nando e Sara Marcello. L’ex concorrente del reality di Canale 5 ha voluto condividere la notizia con i fan, pubblicando un post su Instagram. Oltre a dare la lieta notizia, Colelli ha rivelato qualche dettaglio riguardo il nascituro.

Nel post in questione, il neo papà ha scritto: “È nato Riccardo – 3710 kg e lungo 52 centimetri”. Ad accompagnare l’immagine, inoltre, Nando ha aggiunto: “Mamma e papà ti amiamo”. Non sono mancati i tanti commenti di auguri e congratulazioni da parte dei follower.

L’ANNUNCIO A SORPRESA – Nando è sicuramente uno degli ex concorrenti del GF che ha fatto più scalpore per via di una decisione presa anni fa. L’uomo è stato infatti un porno attore, lavoro che ha deciso di abbandonare per dedicarsi ad altro.

In un’intervista fatta da Novella 2000, Colelli ha dichiarato: “Lavoro come verniciatore di infissi e persiane durante la settimana e nel weekend come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno, sul litorale romano. Mi do molto da fare anche per il bene del bimbo che sta per nascere. Vorrei dagli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore. La vita ci mette davanti prove durissime da superare, basta saperle affrontare. Mio figlio deve avere tutto l’amore possibile è così sarà”.