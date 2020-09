Grande Fratello: un’ex concorrente del reality trova nuovamente l’amore

Il Grande Fratello sta per ricominciare. Manca sempre meno al nuovo reality di canale 5 e ormai il cast tanto atteso di Alfonso Signorini è completo.

In molti si stanno chiedendo come andrà e soprattutto come si svolgeranno le vicende all’interno della casa visto il problema del Covid che sta attanagliando l’Italia.

Sicuramente molte cose resteranno come prima, ma al tempo stesso e soprattutto inevitabilmente cambierà qualcosa e ci saranno per questo tante novità.

EX CONCORRENTE DEL GRANNDE FRATELLO TROVA L’AMORE – Stiamo parlando di Roberta Beta, molto simpatica e amata dal pubblico. La donna ha vissuto nel corso della sua vita una storia passionale e al tempo stesso burrascosa, in quanto si è scoperto che lui la tradiva.

Il nuovo amore della simpatica donna si chiama Paolo Attardo e non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, infatti lavora come scenografo. L’amore è nato subito e la donna ha più volte dichiarato che non credeva di poter tornare ad amare di nuovo così a 55 anni.