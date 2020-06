Grande Fratello: un’ex concorrente ha trovato di nuovo l’amore

Le edizioni del Grande Fratello sono da sempre molto seguite e i partecipanti restano nel cuore dei telespettatori per molto tempo. Un’ex concorrente infatti ha trovato di nuovo l’amore dopo una sofferente rottura e l’ha comunicato a tutti i suoi fan tramite il suo profilo privato.

GRANDE FRATELLO: DALLA ROTTURA AL NUOVO AMORE – Stiamo parlando proprio di lei: Alessia Del Prete. La ragazza aveva partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, quando vinse Alberto Mazzetti.

Durante quell’edizione aveva trovato l’amore con un altro concorrente della casa, Matteo Gentili. I due sono arrivato rispettivamente primo e secondo nella classifica finale e il loro rapporto, tra alti e bassi è durato sino a qualche mese.

Dopo un po’ è arrivata la rottura per motivi alquanto ignoti, ma sicuramente ciò ha fatto soffrire Alessia segnandola molto. Adesso sembra aver trovato l’amore e pare che sia nuovamente felice.

Ancora non sappiamo il nome del nuovo fidanzato di Alessia Del Prete, ma lei stessa sul suo profilo privato di Instagram ha pubblicato delle foto insieme a lui, ed altre nelle quali appare da solo coronato da un cuore. In un’altra foto ha definito il ragazzo ”la cosa migliore che non ho pianificato”. Per vedere le foto di Alessia clicca qui.