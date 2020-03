Grande Fratello: un’ex gieffina rivela di essere stata tradita e di aver lasciato il suo compagno

Si tratta della rivelazione di un’ex gieffina quella fatta poche ore fa su un presunto tradimento avvenuto dal suo ex compagno. Si tratta proprio di lei: Roberta Beta che attualmente lavora come opinionista nel programma di Barbara D’Urso.

BARBARA BETA LASCIA IL COMPAGNO DOPO VARI TRADIMENTI – Barbara Beta, dunque avrebbe dichiarato di aver lasciato l’ex compagno, dopo una lunga storia di 7 anni, a causa di alcuni tradimenti. Ha anche rivelato di aver avuto qualche ripensamento dopo, ma che non le ha impedito di continuare per la sua strada. Ha dichiarato di essersi ripresa grazie al lavoro con la D’Urso che continua a darle grande soddisfazioni.

BARBARA BETA NON RIESCE A PERDONARE I TRADIMENTI – Come vi abbiamo precedentemente accennato Barbara Beta non riuscirebbe mai, nonostante i vari ripensamenti iniziali, a perdonare un presunto tradimento e lo ha dimostrato anche stavolta. Controllare spesso un telefono o in generale il proprio compagno non la ritiene una cosa tipica di una relazione sana.

BARBARA BETA: UNA DELLE PRIME CONCORRENTI DEL GF – Ormai la donna cinquantatreenne è una delle storiche partecipanti della prima edizione del Gf, quella condotta da Daria Bignardi. La vincitrice dell’anno fu Cristina Plevani e tra i concorrenti ricordiamo sicuramente Pietro Tarricone, poi sfortunatamente scomparso, e il pizzaiolo Salvo Veneziano.

IL SOGNO DI BARBARA BETA – Barbara Beta ha dichiarato in un’intervista, che avrebbe voluto partecipare al programma tv di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In particolar modo le sarebbe piaciuto fare l’opinionista. Infatti fu chiamata per tale ruolo per la prima edizione di Uomini e Donne, che però a causa di varie problematiche, ha rifiutato.