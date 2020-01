Grande Fratello Vip 4: l’ex tentatore Alessandro commenta le parole di Serena Enardu

Stasera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4. Una puntata tanto attesa, soprattutto, per scoprire l’esito del televoto che vede protagonista Serena Enardu. Nella puntata d’esordio del programma, è stata offerta a Serena la possibilità di entrare nella casa per chiarire con Pago. La decisione, però, spetta al pubblico tramite il televoto. Tramite il web si può vedere come siano in tanti a non voler questo chiarimento. Secondo loro, l’ex tronista non meriti questa possibilità e che Pago debba viversi serenamente quest’esperienza.

SERENA NEL DAYTIME – “Mi manca tutto. Mi manca quando vado a dormire, la sua presenza. Nonostante fosse una persona molto silenziosa, mi mancano anche i suoi silenzi. Mi manca proprio tutto. Sì, io sono ancora innamorata. Sennò non sarei qua”, così si sfoga Serena davanti le telecamere. Queste parole non hanno fatto altro che stravolgere le tante dichiarazioni fatte a Temptation Island. Lì, infatti, la Enardu più volte si era lamentata del fatto che Pago fosse un tipo silenzioso. Inoltre, rivela i suoi timori per le ragazze presenti all’interno della casa. La donna ha infatti paura che il cantante, nel cercare di dimenticarla, si possa infatuare di un’altra. “Questa cosa mi scoccerebbe, perché ci metterebbe nelle condizioni di non avere un’altra possibilità. Una e basta. Diciamo che il nostro rapporto se la merita”, così spiega Serena.

ALESSANDRO DICE LA SUA – Sono stati in tanti a commentare le parole e la decisione di Serena Enardu. Dopo le ultime dichiarazioni, a dire la sua è Alessandro Graziani, l’ex tentatore di cui Serena si era infatuata durante il suo percorso a Temptation Island. Tramite le Instagram Stories, l’ex tentatore ha fatto sapere che non era a conoscenza di tutto ciò anche perché è da tanto che non parla con Serena. “Io spero che questa cosa serva a entrambi per chiudere definitivamente la cosa o per riaprire qualche spiraglio” ammette Graziani. Alessandro ha poi concluso: “Sono in una posizione dove parlare è molto scomodo. Non voglio entrare in nessun merito, assolutamente. Starò a vedere anche io cosa accadrà”.