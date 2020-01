Grande Fratello Vip 4: noto giornalista svela retroscena su Paola Di Benedetto

Solo mercoledì scorso è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 e già una dei concorrenti è finita al centro del gossip. Si tratta di Paola Di Benedetto, nota sia sul web che in televisione. La ragazza ha infatti vestito i panni di Madre Natura a Ciao Darwin, chiacchieratissima per la turbolenta storia con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede.

A farla finire al centro dell’attenzione mediatica sono state alcune dichiarazioni poco piacevoli di un noto giornalista, Gabriele Parpiglia.

L’ALLONTANAMENTO – Tramite i social, Gabriele Parpiglia ha voluto spiegare i motivi che hanno causato l’allontanamento tra lui e la gieffina. Come è noto anche al pubblico, i due, oltre ad aver instaurato un rapporto professionale, erano arrivati a stringerne uno anche personale. Sebbene i motivi di questa “rottura” siano lavorativi, è stato inevitabile il coinvolgimento emotivo.

PAOLA UN’INGRATA? – A spingere il giornalista a rivelare i retroscena riguardo il suo rapporto con Paola Di Benedetto, è stata una domanda su Instagram. “Perché la Di Benedetto ha cambiato agenzia?”, ha così chiesto un follower a Parpiglia. La risposta del giornalisa ha lasciato trasparire la rabbia provata verso la Di Benedetto, etichettata da lui come un’ingrata. Da quanto riportato dal giornalista, la modella, in passato, aveva deciso di affidarsi a un’agenzia di cui- non vi è nulla di certo- è titolare o collabora Parpiglia. Sembra però che, recentemente, l’influencer abbia cambiato agenzia, affidandosi a One Shot Agency. Dal commento, sembra proprio che Grabriele abbia visto questa scelta come un affronto, una manifestazione d’ingraditudine nei confronti di chi l’ha aiutata ad accrescere la sua popolarità.