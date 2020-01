Grande Fratello Vip 4: Serena Enardu al televoto per incontrare Pago

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Tra i tanti volti noti che sono entrati nella casa, c’è stato anche Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Il cantante quest’estate è stato al centro del gossip per via della burrascosa fine della sua storia con Serena Enardu, avvenuta a Temptation Island.

I due, dopo la fine del programma, non si erano più incontrati. Serena, però, sembra voglia avere un ultimo chiarimento.

SERENA AL TELEVOTO – Tra le tante entrate avvenute all’interno della casa del Grande Fratello, c’è stata quella di Pago. Mentre l’artista varcava la porta rossa, l’ex fidanzata era ospite in studio. Il GF ha quindi deciso di dare una possibilità alla Enardu per chiarire con il cantante, ma non sarà il programma a decidere. È stato infatti aperto un televoto a decidere le sorti della donna che potrebbe entrare nella casa e starci per una settimana, cercando così di chiarire con l’ex compagno.

Questa vicenda ha creato molte discussioni, dividendo il pubblico, ma anche gli opinonisti. Wanda Icardi è convinta del fatto che Serena sia ancora molto innamorata di Pago. Pupo, invece, come molti, è convinto che l’ex tronista sia in cerca di visibilità.

LE PAROLE DI PAGO A VERISSIMO – Sabato scorso, Pago è stato ospite a Verissimo dove ha voluto parlare di Serena. Pacifico ha ammesso di amare ancora la donna con cui è stato legato per sei anni. L’uomo, però, ha anche detto di voler ripartire da se stesso e che il Grande Fratello Vip 4 sarà un’ottima possibilità per rinascere.

Tra le varie domande, Silvia Toffanin ha chiesto se possa esserci un ritorno di fiamma con la Enardu. Lasciando tutti sorpresi, Pago non ha risposto con un “no”.