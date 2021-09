Grande Fratello Vip 5: crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lui nega ma poi c’è un indizio

Negli ultimi giorni, data l’insolita assenza della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sui social, dove sono soliti mostrarsi insieme ogni giorno, si è diffusa la voce che i “Prelemi”, questo è il nome con il quale vengono chiamati i due ragazzi dai loro fan, sarebbero in crisi. Anzi, secondo l’idea di qualche utente potrebbero addirittura essersi lasciati. A far chiarezza ci pensa Pierpaolo.

GRANDE FRATELLO VIP 5: è CRISI TRA GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI – É davvero crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? La coppia sta veramente per scoppiare, come sostiene qualcuno? In realtà quanto detto non sarebbe vero, e a ribadirlo con forza su Twitter è stato lo stesso ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, mentre la sua attuale fidanzata ha preferito tacere.

“Tesoro, Giulia è qui con me da giovedì ed è molto triste per il lutto che ha avuto. Buonanotte” ha scritto Pierpaolo, che poi ha aggiunto alla risposta l’hashtag #bastaossessione. Stava infatti rispondendo al commento di un’altra utente. Le sue parole hanno dunque testimoniato che i due stanno ancora insieme più affiatati che mai.

IL LUTTO DI GIULIA SALEMI – Ricordiamo che Giulia ha perso da poco suo zio, nonché fratello di sua madre, Fariba Tehrani. La mamma ha fatto l’annuncio qualche giorno fa sui social. Pare che sia morto per un infarto nella sua terra, in Iran.

In un secondo momento, Pierpaolo ha voluto sfogarsi, sempre su Twitter, specificando: “Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi su Giulia e anche su di me”. Insomma i due sono ancora insieme e felici.