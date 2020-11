Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck rivolta alla Gregoraci: ”Non può trom**re, è roba da Rodriguez”

Elisabetta Gregoraci ha parlato a lungo con Patrizia De Blanck nella casa del Gf Vip 5. Le ha spiegato perché non riesce ad andare oltre nel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Nel dialogo la De Blanck si è schierata dalla parte della show girl. Ha infatti dichiarato che non può finire sotto le lenzuola come un uomo ”alla Rodriguez” perché è una madre.

GRANDE FRATELLO VIP: IL DISCORSO DI PATRIZIA E ELISABETTA – Pierpaolo ha spiegato più volte in tv che non è disposto ad intraprendere un’amicizia con Elisabetta Gregoraci, ma vorrebbe una vera e propria relazione. In confidenza con Patrizia De Blanck, la showgirl ha ammesso che non intende andare oltre il limite dell’amicizia. Il commento della contessa è stato realmente crudo.

PATRIZIA DE BLANCK NOMINA CECILIA RODRIGUEZ NELLA CASA DEL GF VIP – “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare – ha dichiarato la contessa De Blanck, parlando con la showgirl amica. Subito dopo ha poi menzionato un’ex concorrente del Gf vip 2, Cecilia Rodriguez: ”Una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto ma te hai un figlio”.

CECILIA RODRIGUEZ REPLICHERà ALLE PAROLE DELLA CONTESSA DE BLANCK? – Visto quanto dichiarato da Patrizia De Blanck, in confidenza con Elisabetta Gregoraci, la Rodriguez deciderà di intervenire e di replicare in prima persona? Forse potrebbe decidere persino di presentarsi in puntata durante la diretta, chi può dirlo. Nel frattempo le parole di Patrizia sono sicuramente tra le più chiacchierate del momento.