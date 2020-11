Grande Fratello Vip 5: pesante caduta per Selvaggia Roma

Venerdì scorso gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 hanno accolto una nuova concorrente nella casa. Si trattava proprio di Selvaggia Roma, web influencer e ex partecipante a Temptation Island col suo ex Francesco Chiofalo.

IL CAOS CREATO DA SELVAGGIA ROMA NELLA CASA DEL GF – Una volta entrata nella casa del Gf Vip 5, ha scatenato letteralmente il caos. Si è innanzitutto scagliata contro Elisabetta Gregoraci. Ha poi rivelato a tutti di aver avuto un flirt con rispettivi baci sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah.

Inizialmente, però, i due hanno negato il tutto e Chifoalo, il suo ex è anche andato in tv, nel programma di Barbara D’Urso ”Live Non è La D’Urso”, a dichiarare che Selvaggia sarebbe una ”falsa” in cerca di popolarità.

Attualmente la nota web influencer sembra che si stia godendo a pieno questa esperienza, incurante del giudizio attuale del pubblico che potrebbe essere anche non del tutto positivo. Nel giro di una settimana, infatti, ha anche commesso qualche piccola gaffe.

LE CADUTE DI SELVAGGIA ROMA – Non si è trattato di nulla di preoccupante, ma sembra che Selvaggia Roma sia caduta un paio di volte nella casa del Gf Vip 5. I video sono subiti circolati sul web diventando quasi virali. Molti utenti si sono divertiti e hanno sorriso per la piccola Gaffe di Selvaggia Roma. Per vedere alcuni video delle sue cadute clicca qui.