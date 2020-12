Grande Fratello Vip 5: Sonia Lorenzini parla del suo ex, si commuove e fa una confessione

Sonia Lorenzini ha avuto un momento di sconforto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pare infatti che parlando del suo ex, Federico Piccinato, si sia commossa.

I due ragazzi i sono conosciuti quando lei era tronista a Uomini e Donne. A quel tempo, però, lei preferì Emanuele Mauti. Una volta usciti dalla trasmissione però le cose non andarono per il verso giusto e per questo lei scelse di dare una possibilità a Federico.

Con Federico, infatti, nacque una vera e propria storia d’amore, finita, però, a giugno di quest’anno. Era stata la stessa Sonia a dare l’annuncio sul suo profilo di Instagram.

A distanza di un po’ di tempo, però, Sonia ha pensato nuovamente a Federico, e si è commossa parlando con Dayane Mello e Andrea Zelletta: ”E’ ancora qua. Forse lo sto capendo adesso. Non l’ho ancora dimenticato. Lui per me, con tutto che era una persona che non mi dava, lui era lui. L’amore è bellissimo solo se è corrisposto”.

Sonia ha poi svelato di temere di non poter più amare, dopo aver sofferto tanto per Federico. Dayane ha quindi ipotizzato che in qualche modo anche lui potrebbe star male per la fine della loro relazione. Lei però ha dichiarato che lui ormai avrà già dimenticato la cosa.