Grande Fratello Vip 6: Amedeo Goria senza mutande con Ainett Stephens

E’ trascorsa una settimana dalla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 e Amedeo Goria già è stato molto criticato dal web. La sua passione per le donne è ormai nota anche perché ha dichiarato più volte di essere entrato nella casa da single, nonostante sia fidanzato con una giovane modella.

Il giornalista in questi giorni sta condividendo il letto con la bellissima Ainett Stephens e come riportato sul web ieri sera si è messo nel letto con la giovane modella in mutande, a trenta centimetri di distanza. La ragazza pare non si sia accorta di niente, in quanto impegnata a conversare con Carmen Russo.

IL PENSIERO DELLA FIGLIA GUENDA GORIA – Il dettaglio però non è di certo passato inosservato sul web e l’uomo è stato molto criticato. La figlia, Guenda Goria invece, non ha visto niente di male in questo gesto. Anzi ha invitato gli spettatori a puntare il dito di meno contro il padre, che è stato aspramente criticato.

La ragazza ha scritto chiaramente sui social che le piacerebbe che il padre non venisse giudicato molto sul web. Vorrebbe che lui divertisse perché in realtà è ”simpaticissimo”. Amedeo Goria dirà qualcosa durante la puntata di lunedì? Lo scopriremo, nel frattempo per vedere le foto di Guenda clicca qui.