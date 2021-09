Grande Fratello Vip 6: Antonio Zequila sarà nel cast?

Mercoledì Antonio Zequila è stato intervistato in radio da Francesco Fredella durante il suo programma su RTL 102.5 News. In quell’occasione il professionista napoletano soprannominato ‘Er Mutanda’ ha rilasciato una dichiarazione alquanto importante. Vediamo cos’ha detto.

l’attore ha parlato della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà da lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Parlando dei “grandi esclusi” dal reality show condotto da Alfonso Signorini, c’è anche Carmela Zequila, madre di Antonio. La donna è apparsa sul piccolo schermo, in tv, in diverse occasioni un paio di anni fa come ospite del Grande Fratello Vip e nel programma di Barbara D’Urso.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO ZEQUILA- Antonio Zequila è stato intervistato da Francesco Fredella per RTL102,5 News e ha svelato questo retroscena: “Alfonso è molto legato a mia madre. Un giorno ha fatto una videochiamata con lei sondando un po’ il terreno. In pratica voleva che partecipasse al Grande Fratello Vip, ma mamma ha alcune patologie, come il diabete, ed ha dovuto dire no. Io non ero contemplato nel pacchetto”.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che è stato uno dei concorrenti principali della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha poi aggiunto: “Per adesso non sono innamorato. Lo sono della vita. Sul set, invece, mi faccio prete. Sono produttore di un film che ho scritto, si chiama Tentazioni. Sto trovando i soldi per realizzarlo. E’ la storia di un amore a tre”.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 6 ESCLUSI – Quindi, oltre a Carmela Zequila, mamma di Antonio Zequila, gli altri esclusi del Grande Fratello Vip 6 sono: Sandra Milo, Jasmine Carrisi, Giovanni Ciacci, Luca Vismara, Anna Lou Castoldi e molti altri. Mentre i concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello Vip 6 sono: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan.

E ancora: Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti.