Grande Fratello Vip: a rischio la presenza di Pupo nel programma?

Uno degli opinionisti questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è stato protagonista di uno spiacevole evento. Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è stato vittima di un incidente aereo mentre era di ritorno in Italia. Saputa la notizia, sono molti i fan che temono che ciò abbia messo a rischio la presenza dell’artista nel programma.

PUPO SARÀ PRESENTE IN PUNTATA? – Già durante la puntata di venerdì scorso, il cantante non era presente al fianco di Wanda Nara. Il motivo di tale assenza è da attribuire alla celebrazione dei 40 anni della sua ‘Su di noi’, canzone nota in tutto il mondo con cui l’artista ha partecipato a Sanremo nel 1980. Per l’evento, l’opinionista del GF Vip è volato a New York. Il rientro di Ghinazzi era previsto per ieri, ma ciò non è accaduto a causa di una spiacevole vicenda. L’aereo sul quale stava viaggiando il cantante è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Londra per via di un passeggero “indisciplinato”.

IL POST DELL’ARTISTA – A raccontare la disavventura è stato Pupo stesso. Tramite i social, infatti, l’uomo ha voluto spiegare la situazione ai fan. “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”, così ha raccontato il cantante. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo la vicenda e, inoltre, è ancora incerta la sua presenza nella puntata che andrà in onda questa sera. Non resta altro che attendere il consueto appuntamento del programma per ulteriori aggiornamenti.