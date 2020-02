Grande Fratello Vip: Adriana Volpe confessa di aver perso un bambino

Ormai è risaputo che al Grande Fratello Vip è possibile aprirsi e mostrare lati e aspetti di se stessi fino ad ora sconosciuti. Sofferenze e passati difficoltosi che riaffiorano. Ed è proprio quello che è successo ad Adriana Volpe.

ADRIANA VOLPE E LA SUA CONFESSIONE – Adriana Volpe ha confessato che subito dopo il matrimonio era rimasta incinta. La giovane donna dopo la decima settimana avrebbe perso il bambino. Il racconto è avvenuto durante la cosiddetta ‘Lavagna Della Vita’.

ADRIANA VOLPE: LE SUE PAROLE – Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere”. “Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… e pensi: perché a me?”.Ti senti svuotata e pensi perché? Non ci volevo credere… un baratro”. Ma dopo il dramma, arriva la meritata felicità: “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Un’emozione che non dimenticherà mai. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.