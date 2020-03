Grande Fratello Vip: Adriana Volpe è disperata perché la figlia non si trova più in Italia

Procede la messa in onda delle puntate del Grande Fratello Vip ogni settimana, nonostante la difficile situazione attuale che il mondo sta vivendo. Continuano, inoltre, i continui Daytime sia mattutini, pomeridiani e persino notturni. Proprio nelle ultime ore abbiamo assistito a vari sfoghi da parte di Adriana Volpe, pare abbia avuto la notizia che la figlia non si trovi più in Italia e sembrerebbe non averla presa proprio bene.

ADRIANA VOLPE: LA PREOCCUPAZIONE PER LA FIGLIA FUORI DALL’ ITALIA – E’ delle ultime ore la notizia che la figlia di Adriana Volpe, Gisele, non si trovi più in Italia. Il marito della show girl, Roberto Parli, sembrerebbe non preferire il fatto che la figlia potesse avvicinarsi al mondo della tv italiana. Dunque sarebbero approdati in Costa Rica.

LA FIGLIA DI ADRIANA VOLPE FUORI DALL ‘ITALIA – Il mondo sta vivendo una situazione globale di pandemia a causa del nuovo Coronavirus in circolazione, dunque, viaggiare non è affatto semplice. E non lo è stato nemmeno per la figlia e il marito di Adriana Volpe che dopo essere stati bloccati per un po’ in Costa Rica, sono riusciti a raggiungere la Svizzere. Non solo, a tutto ciò, va aggiunto il fatto che i nonni si erano recati a Roma per andare a trovare la nipotina ma non solo non l’hanno trovata quanto poi sono rimasti anche bloccati lì. Insomma una situazione difficile ed estenuante per tutti!

LA PREOCCUPAZIONE DI ADRIANA VOLPE – Adriana nella casa non ha vissuto tutto questo con semplicità. Anzi, nonostante con i suoi colleghi nella casa si mostri serena, pacifica e gentile, la donna è molto preoccupata. Infatti spesso piange nei confessionali e necessita di dialogare con psicologi.