Grande Fratello Vip: Adriana Volpe è in crisi col marito Roberto?

Adriana Volpe, nota conduttrice italiana, è uscita da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello Vip. Le problematiche che stanno colpendo l’Italia non risparmiano proprio nessuno. Infatti la donna è dovuta uscire in anticipo dalla casa perché ha perso suo suocero proprio a causa del contagio dal nuovo Coronavirus.

L’ ANNUNCIO DELL’USCITA DELLA CASA – E’ stato un triste annuncio quello fatto da Adriana Volpe, che l’ha costretta ad abbandonare prima del previsto la casa del Grande Fratello Vip. La donna ha dichiarato a tutti che andava via proprio perchè suo suocero aveva perso la vita a causa del nuovo Coronavirus. Inoltre, vista la drammatica situazione si sentiva in dovere di stare vicino alla sua famiglia in qualità di madre e moglie.

L’ INTERVISTA DI ADRIANA VOLPE DOPO L’USCITA DELLA CASA – La donna, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista a Chi parlando delle difficoltà della situazione ma non menzionando il marito Roberto. Ci sarà una crisi tra di loro? Va ricordato che proprio suo marito Roberto aveva chiaramente fatto riferimento al fatto che fosse indispettito dal rapporto della moglie con Andrea Denver all’interno della casa. Questo aveva infastidito a sua volta Adriana Volpe.

LE PAROLE DI ADRIANA VOLPE – Adriana Volpe ha dichiarato: “è molto complicato rispondere in questo momento. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento. In particolar modo per Gisele.”

ADRIANA VOLPE RACCONTA DI SUA FIGLIA – “Ciò che mi lascia attonita è il pensiero di essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip lasciando la mia bambina felice di trascorrere un po’ di tempo da sola con il papà, e poi, circa due settimane fa, di essere stata travolta dalla notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella casa” ha dichiaro Adriana Volpe circa la tragedia che l’ha colpita.

ADRIANA VOLPE: IL RAPPORTO CON I CONCORRENTI DELLA CASA – “Ancora non trovo le parole sono sincera” ha sostenuto Adriana Volpe ancora sconvolta. Ha infine dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Fatta eccezione per Antonio Zequila con il quale ha avuto differenti discussioni nella casa. Alla fine ha poi dichiarato che ad oggi la sua priorità è sua figlia Gisele dalla quale non si stacca mai e che segue passo passo.