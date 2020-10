Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa: ”A 12 anni ho subito uno stupro”

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip ha svelato una drammatica confessione: a 12 anni pare che abbia subito uno stupro. Si tratta proprio di lei: la bellissima Adua Del Vesco che ha scelto di parlare e di svelare un dettaglio molto importante della sua vita.

LA CONFESSIONE DI ADUA DEL VESCO – Durante la puntata andata in onda ieri sera, Adua si è raccontata a tutti i telespettatori. Durante la diretta, Alfonso Signorini l’ha chiamata nella mistery room. In quel momento è stata trasmessa una clip dedicata alla storia di Adua, nella quale si è ripercorsa gran parte della sua vita.

Ha ammesso, infine, di aver subito uno stupro a 12 anni. Un’esperienza davvero drammatica che non aveva mai raccontato a nessuno. Alla mamma lo ha svelato solo qualche anno fa.

IL RACCONTO SCONVOLGENTE DI ADUA DEL VESCO – “Era il 2004, ero solo una ragazzina ingenua, carina, che forse attirava l’attenzione per questo viso angelico. Però ha attirato l’attenzione di una persona sbagliata, della quale mi sono profondamente fidata. All’età di 12 anni, io ho subito uno stupro“, ha dichiarato Adua.

“Avevo solo 12 anni, ero una bambina e non dovevo subire quello che ho subito. E i miei occhi non dovevano vedere quello che ho visto”. Al termine della clip la ragazza ha ammesso di aver capito l’importanza di chiedere aiuto, soprattutto in queste particolari circostanze. “Ero una semplice ragazzina, non potevo mai immaginare”, ha spiegato infine.

Ha anche dichiarato di non averne voluto parlare poiché si sentiva in colpa, ha infatti svelato: “Mi sono sentita a lungo in colpa, di colpe che in realtà non volevo. E soprattutto non volevo fare del male a mia madre”.