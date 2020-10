Grande Fratello Vip: Adua Del Vesco è incinta?

La concorrente del Grande Fratello Vip continua ad essere al centro delle polemiche. Attualmente c’è stata una notizia molto importante. La donna potrebbe addirittura aspettare un bambino. E’ stata proprio lei, tra l’altro, a sollevare il dubbio nelle ultime ore.

LA CONFESSIONE DI ADUA DEL VESCO – Adua Del Vesco ha confessato alla sua amica Dayane Mello di avere un ritardo e di sentirsi come se fosse in dolce attesa. La voce si è subito diffusa in tutta la casa del Gf Vip e addirittura Maria Teresa Ruta le ha consigliato di fare un test di gravidanza per riuscire a scoprirlo e non avere più alcun dubbio.

ADUA DEL VESCO ASPETTA UN BAMBINO? – Adua Del Vesco non si è solo limitata a far insorgere il dubbio su una presunta gravidanza, ma ha anche raccontato alcuni particolari dei rapporti intimi avuti col fidanzato. Ha svelato di aver usato tutte le precauzioni necessaria anche se non aveva avuto, nel mese precedente, un ciclo regolare.

Tutti sono rimasti abbastanza interdetti e Tommaso Zorzi non ha potuto non commentare quanto accaduto. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.

Non ci resta, dunque, che attendere aggiornamenti dal Grande Fratello Vip, magari la ragazza farà davvero il test e scopriremo se realmente aspetta o meno un bambino. Nel frattempo attendiamo che venga mandata in onda una nuova puntata del Gf Vip.