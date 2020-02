Grande Fratello Vip: Alessandro rivela cosa è successo con Serena dopo Temptation Island Vip

Ieri sera è andata in onda il Grande Fratello Vip, regalando sorprese e inaspettate rivelazioni al pubblico e agli stessi concorrenti. La puntata si è aperta con la coppia più controversa e chiacchierata di quest’ultima edizione: Serena Enardu e Pago. Dopo le rivelazioni della scorsa puntata, Alfonso Signorini ha deciso di intervistare l’ex tentatore Alessandro.

IL TRIANGOLO PAGO-SERENA-ALESSANDRO – Sembra proprio che il capitolo Temptation Island Vip non sia stato ancora chiuso. Nella scorsa puntata, il fratello di Pago aveva fatto il suo ingresso nella casa, mostrando al cantante i like che Serena aveva lasciato ad alcune foto dell’ex tentatore. Il ragazzo ritratto nelle foto è Alessandro, il single che aveva fatto perdere la testa alla sarda, divenendo uno dei motivi della rottura della coppia. Nonostante il caos iniziale, durante la settimana la coppia è riuscita a chiarire la questione. Il conduttore del reality, però, ha deciso di voler dare la parola ad Alessandro.

LE RIVELAZIONI DI ALESSANDRO – Alessandro, ora corteggiatore a Uomini e Donne, è stato intervistato da Signorini durante la registrazione del talk-show. Durante l’intervista il corteggiatore ha ammesso di aver voluto conoscere Serena una volta lontano dalle telecamere. Ha poi difeso la Enardu riguardo la storia dei recenti like su Instagram. “Sui like posso dire che se l’ha fatto è senza nessun fine perché noi da tempo non ci sentiamo. Per me è una cosa chiusa e strachiusa. Lei mi ha mandato gli auguri di Natale e Capodanno ma senza doppi fini”, ha così spiegato. Messo in difficoltà da Tina Cipollari, Alessandro ha fatto una rivelazione inaspettata: “Dopo il programma ci siamo visti per un week end e qualcosa c’è stato”. Non è voluto scendere troppo nei dettagli riguardo quella breve vacanza in Sardegna.

COSA È SUCCESSO TRA I DUE – Una volta visto il filmato, Serena ha confermato la versione di Alessandro. Alla domanda di Signorini: “Avete consumato durante questo week end?”, la donna ha voluto dare una risposta enigmatica. “Se dico si, sareste tutti felici. Se dico no, nessuno mi crederebbe. Quindi vi lascio con il dubbio”, ha così risposto la donna. Pago, una volta presa la parola, ha rivelato di essere già a conoscenza dell’incontro avvenuto tra i due. Anche in questa occasione, il cantante ha voluto prendere le difese della donna, dichiarando: “Ma dal 25 agosto noi non eravamo più insieme…”.