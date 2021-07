Grande Fratello Vip: Alessia Macari è in dolce attesa

Nel 2016 Alessia Macari è risultata vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5. La Macari, conosciuta come la ”Ciociara” della trasmissione ”Avanti un altro”, in onda su Italia 1, ha annunciato di essere in dolce attesa.

Nel 2019 Alessia ha sposato il calciatore del Benevento Oliver Kragl, con cui sta costruendo una famiglia, essendo in dolce attesa. Durante un’intervista ha dichiarato: ”Una sera avevo delle sensazioni strane”.

E ancora: ”Abbiamo fatto due test e niente: negativi […] Qualche giorno dopo mi sono abbuffata di hamburger e patatine che adoro. Appena arrivata a casa ho vomitato tutto il cibo. Abbiamo fatto il terzo test ed era vero (ero incinta) […]. Abbiamo pianto entrambi, anche se ero sotto shock per la felicità”.

Alessia Macari non ha ancora scoperto il sesso del futuro nascituro, anche se ha confessato di avere una piccola preferenza. Per quanto riguarda i nomi ha dichiarato di non voler imitare nessuno. Tutti i nomi che le piacevano sono stati usati da Belen Rodriguez.

Queste sono state infatti le sue parole in merito: ”Se ci penso vorrei un maschietto. Idem Oliver, che vorrebbe chiamarlo Oliver Junior. A me piace Thiago anche se è stato usato un po’ troppo. […] Thiago sembra il diminutivo di Santiago. Se fosse femmina il caos […]. Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen Rodriguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno […]”.