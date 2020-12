Grande Fratello Vip: Alessio Romagnoli, presunto fidanzato di Giulia Salemi sta con un’altra?

Stando a quanto alcuni siti di gossip hanno riportato, Alessio Romagnoli, presunta nuova fiamma di Giulia Salemi, attuale concorrente della casa del Gf Vip, avrebbe una nuova fidanzata.

CHI è ALESSIO ROMAGNOLI – Il giovane è il capitano del Milan ed è finito al centro dei gossip nei giorni scorsi per le sue presunte relazioni. Si è vociferato, infatti, di un possibile flirt con l’attuale concorrente del Gf Vip, Giulia Salemi, ex di Francesco Monte. Il pubblico era rimasto ancora più perplesso e incuriosito soprattutto per il fatto che la Salemi aveva dichiarato, all’interno della casa, di essere ancora single.

LA POSSIBILE FIDANZATA DI ALESSIO ROMAGNOLI – Come si legge sul sito di gossip ‘VeryInutilPeople’ Alessio Romagnoli potrebbe avere una fidanzata. Si tratterebbe della modella Eleonora Utini. Attualmente la ragazza lavorerebbe nel mondo della moda a Milano, proprio come il noto calciatore. Stando alle fonti, sicuramente i due in passato hanno avuto una relazione ufficiale.

Nonostante la storia tra i due sembrasse ormai finita, il calciatore continua a lasciare sotto i post della Utini svariati likes. Inoltre, Romagnoli e la Utini continuano a seguirsi reciprocamente su Instagram.

UN POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA? – Per tutti questi motivi alcuni hanno ipotizzato che tra i due ci potesse essere un nuovo ritorno di fiamma. Oppure potrebbe essere che tra i due sia rimasta solo una bella amicizia, chi può dirlo. In tutto ciò, però, resta da chiedersi cosa c’entra Giulia Salemi in tutto questo? Quale sarà il suo ruolo in questa storia? Staremo a vedere!