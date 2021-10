Grande Fratello Vip: Alex Belli si arrabbia in Casa

Dopo un mese nel quale è andato d’accordo con quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, nelle ultime ore Alex Belli si è arrabbiato. Infatti, l’attore di Centovetrine ha letteralmente perso si è innervosito per dei piatti.

Qualcuno ha sparecchiato prima che l’uomo potesse finire di mangiare. Per questo motivo il modello si è lamentato con i suoi compagni d’avventura, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli.

LE LAMENTELE DI ALEX BELLI – Lamentandosi del fatto che qualcuno ha sparecchiato la tavola mentre stava mangiando, Alex Belli si è molto innervosito nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Le sue parole inerenti alla questione sono infatti state:

“Questo non mi sta bene. Chi è che ha portato via i piatti da tavola? Chi li ha portati via? Vi ho detto di non farli portare via. Io adesso come devo mangiare? Hanno portato via pure le forchette. Ma che cavolo di fretta c’è, spiegatemi. Ho capito, ma dove dovete andare che avete questa ansia. Mi fanno giare i c. Perché sto mangiando e devono tirarmi via i piatti mentre sono qui in cucina”,

Ha poi continuato dicendo così: “Chi se ne frega delle squadre e dei giochi. io lavo i piatti e cucino tutti i giorni. L’importante è che mi fate mangiare in pace. Invece sempre questo clima e questa fretta. Io devo calmarmi subito Katia? Invece quando ti arrabbi tu? Adesso sono arrabbiato che ci posso fare. Certe cose non mi piacciono”.