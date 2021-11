Grande Fratello Vip: Alex e Soleil rivelano di avere una strategia

Come avrete visto, Alex Belli e Soleil Sorge si sono molto avvicinati in questi giorni nella casa del GF Vip, ma molti li hanno criticati, in quanto sembrano avere una strategia studiata perbene. Secondo molti, i due starebbero fingendo di avere un interesse l’uno per l’altra, per far parlare di sé.

ALEX E SOLEIL HANNO UNA STRATEGIA – Sembrerebbe infatti, che a quanto pare, i fan più abbiamo centrato a pieno il punto e si siano avvicinati a quella che è la verità. I due, infatti, durante una chiacchierata particolarmente intima, si sono lasciati scappare qualche parola di troppo. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

La cosa più strana della tresca sarebbe, però, il fatto che la moglie dell’attore, Delia Duran, potrebbe essere d’accordo con loro. La donna, ieri, ha avuto un pesante sfogo su Instagram, attraverso il quale ha dichiarato di essere profondamente ferita e delusa dal comportamento di suo marito.

LA CONVERSAZIONE DI ALEX E SOLEIL – Durante la conversazione avvenuta tra Alex e Soleil pare abbiano ammesso di aver attuato una strategia. I due, infatti, hanno parlato del fatto che il loro obiettivo fosse stato raggiunto. Ma a cosa si stavano riferendo esattamente? Non possiamo saperlo con precisione.

Da tale conversazione, dunque, si è evinto che i due avessero un obiettivo comune, forse sarebbe quello di far parlare di sé? Adesso sulla vicenda c’è ancora mistero silenzio. Non ci resta che attendere i prossimi giorni e, soprattutto, la prossima puntata per vedere come cosa accadrà per quanto riguarda la vicenda e se la Duran entrerà in casa.