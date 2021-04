Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini critica Tommaso Zorzi

Una vera e propria doccia fredda per Tommaso Zorzi è arrivata nelle ultime ore da parte di Alfonso Signorini. Il celebre conduttore del ”Grande Fratello Vip”, ha criticato, in un’intervista per il ”Fatto Quotidiano”, il nuovo programma di Tommaso Zorzi.

ALFONSO SIGNORINI A TOMMASO ZORZI: ”NON AGGIUNGE NUULLA DI NUOVO – Una critica piuttosto aspra quella di Alfonso Signorini a Tommaso Zorzi circa il suo nuovo programma ”Il punto Z”, in onda su Mediaset Play. “Se devo essere sincero, lo preferivo nella casa del Grande Fratello”, ha tuonato Alfonso Signorini. Ma non è finita qua.

Il conduttore e giornalista ha poi aggiunto, circa il suo nuovo programma: “Gliel’ho anche detto, fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia, Il Punto Z, è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo”. Per ora Tommaso Zorzi non ha ancora risposto a questa critica e non sappiamo se ha intenzione di farlo, staremo a veder cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo Alfonso Signorini, inoltre, Tommaso Zorzi ha talento ma “ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”. Non sembra essere neanche convinto del suo nuovo ruolo in tv, ossia quello di opinionista all’Isola Dei Famosi accanto a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

IL PENSIERO DI ALFONSO SIGNORINI SU ILARY BLASI – Per quanto riguarda Ilary Blasi invece ha detto: “Penso che Ilary Blasi se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto. Cast e opinionisti? Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”. Insomma un giudizio non del tutto positivo per l’ex vincitore del Grande Fratello Vip.