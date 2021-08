Grande Fratello Vip, Ambra Lombardo annuncia: ”Resterò casta fino a Capodanno”

Ambra Lombardo ha fatto una dichiarazione praticamente spiazzante. Ha annunciato di non volere avere rapporti intimi fino almeno al primo gennaio 2022. La donna è diventata nota al mondo della tv grazie alla sua partecipazione al ”Grande Fratello Vip”, condotto da Barbara D’Urso.

All’interno del reality show ha conosciuto Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con il quale ha avuto un breve flirt. Dopo la fine della storia con l’uomo è diventata una buona opinionista televisiva al ”Tiki Taka” di Piero Chiambretti.

L’ANNUNCIO E LA DECISIONE DI AMBRA – La donna ha annunciato, durante un’intervista rilasciata per ”Di Più”, di voler restare casta almeno fino a gennaio 2022. Ci ha tenuto a precisare, infatti, che da ora in poi non accetterà più inviti a cena, né telefonate, né avances da parte degli uomini.

La donna al momento ha dichiarato di essere felicemente single. La sua decisione è stata presa perché ha dichiarato di essere stanca di essere avvicinata solo perché è diventata popolare sul piccolo schermo. Dopo la fine della storia con Kikò la donna aveva conosciuto un uomo bello e intelligente.

Le sue parole però, hanno mostrato la delusione che ha avuto subito dopo: “Non voleva una donna altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori ha iniziato a dirmi: “Se io facessi il Grande Fratello…”. Insomma per ora Ambra è pronta a rimanere sola, almeno fino all’anno prossimo.