Grande Fratello Vip: amore per Elisabetta Gregoraci fuori il reality?

E’ nata una vera e propria discussione a Mattino Cinque, in onda su canale 5 ogni mattina e condotto da Federica Panicucci, circa la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci. Si è trattato, infatti, della sua precedente storia con Flavio Briatore e poi di una nuova relazione.

Il caso di Elisabetta Gregoraci, dunque, è divenuto principale in quest’edizione del Grande Fratello Vip. Ci sono stati dei retroscena con l’ormai ex marito Flavio Briatore e si è trattato anche di Francesco Bettuzzi, con cui attualmente condividerebbe anche un tatuaggio, come hanno fatto notare a Mattino Cinque.

Il tutto non finisce qui, infatti, si è intavolato un altro discorso, in onda su canale 5 a Mattino Cinque, insieme agli ospiti invitati dalla stessa Federica Panicucci.

LA NUOVA STORIA DI ELISABETTA GREGORACI – Nella casa del Gf vip è arrivato uno striscione diretto proprio a Elisabetta Gregoraci con scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. La Panicucci ha fatto notare come la frase sia tratta da una canzone del trapper Mister Rain. Il dubbio, infatti, è che la donna abbia intrapreso una relazione col cantante prima di entrare nella casa.

Anche Biagio Agnelli è intervenuto in onda per parlare della questione insieme a Federica Panicucci. Ha chiarito, infatti, che il flirt non sarebbe con Mister Rain, pseudonimo di Mattia Belardi. Ha infine spiegato che lui sa di chi si tratta, la donna ha dunque un flirt e un uomo che la sta aspettando una volta uscita dalla casa?