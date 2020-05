Grande Fratello Vip: Andrea Denver e i problemi ‘intimi’ avuti in casa

Andrea Denver, ex partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è tornato a parlare, durante un’intervista, della sua esperienza nella casa. Ha parlato del suo interesse per Adriana Volpe e di qualche timore avuto prima di entrate nella casa del GF Vip.

ANDREA DENVER E LE SUE PREOCCUPAZIONI – Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Denver ha confessato di aver avuto dei dubbi. Ha dichiarato, infatti, di aver temuto di non riuscire ad avere momenti intimi, sia per quanto riguarda eventuali rapporti con gli altri, sia per lui stesso.

I DUBBI CHIESTI AD IGNAZIO – Proprio Ignazio Moser, che ha instaurato, a suo tempo, un rapporto in casa con la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha aiutato Denver. Quest’ultimo, infatti, ha chiesto a Moser come avrebbe potuto fare per restare in intimità eventualmente con qualche donna della casa.

NESSUNA INTIMITA’ – Nonostante i suoi dubbi iniziali e le domande poste ad Ignazio Moser, Denver non ha avuto alcun tipo di rapporto con nessuna donna, e nonostante l’interesse e l’ammirazione per Adriana Volpe è rimasto fedele alla sua compagna, Anna Wolf.

LA RISPOSTA A NOVELLA 2000 – In un’intervista per Novella 2000 è stato chiesto ad Andrea Denver se gli fosse mancato il sesso nella casa. Lui ha prontamente risposto: “Se mi è mancato il sesso al GF Vip? Entrando nella Casa tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati.”

”Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare ma, devo essere onesto, una volta dentro non ci ho pensato più di tanto. Probabilmente a causa della situazione stile camerata e per il fatto di essere inquadrati dalle telecamere h24″.