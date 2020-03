Grande Fratello Vip, Andrea Denver fa una rivelazione su Adriana Volpe

Dopo l’uscita dalla casa di Adriana Volpe, il Grande Fratello Vip ha perso una grande concorrente. Andrea Denver, molto legato alla donna, ha fatto delle dichiarazioni importanti su di lei che non sono passate inosservate agli occhi del pubblico.

ADRIANA VOLPE COSTRETTA AD ABBANDONARE LA CASA – La conduttrice, purtroppo, ha dovuto abbandonare il gioco poiché il suocero è deceduto a causa del Coronavirus, malattia che sta mettendo in ginocchio l’Italia. La donna ha subito deciso di lasciare la casa per raggiungere il marito e tutta la sua famiglia in questo momento molto difficile. Tuttavia, Adriana ha avuto un momento per scrivere su Instagram un lungo post per ringraziare tutti, soprattutto i suoi compagni di viaggio.

ANDREA DENVER PARLA DI ADRIANA – Come ormai saprete, Andrea Denver ha legato moltissimo con la donna in casa e in molti hanno ipotizzato avesse una cotta per lei. Mentre parlava con Patrick Pugliese, il modello ha tirato fuori dalla tasca una foto del calendario del GF 2020 e si è lasciato andare a diverse considerazioni sulla bionda conduttrice. “Bellissima, bellissima donna” ha ammesso Denver al suo compagno di avventura.

DENVER FA DICHIARAZIONI INTIME SU ADRIANA VOLPE – Tuttavia, Andrea Denver non si è accontentato di esprimere un parere estetico generale sulla donna. Patrick Pugliese crede che la foto sia stata ritoccata e ha affermato: “I capezzoli di Adriana non sono così”. Denver, però, ha risposto molto sicuro di sé: “Sì, ti dico di sì”. Da cosa deriva tutta questa sicurezza? La casa è circondata da telecamere e mai i due si sono lasciati andare ad effusioni o momenti intimi; come può Denver essere così sicuro su un dettaglio come questo? Cosa penserà il marito di Adriana, tra l’altro molto geloso?