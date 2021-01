Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta accusa la produzione per il prolungamento del programma

Dopo la puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno appurato il fatto che molto probabilmente il programma si protrarrà oltre l’8 Febbraio.

Non tutti l’hanno presa bene, in particolar modo Andrea Zelletta che ha avuto un duro sfogo nella notte con i suoi compagni. Anche Tommaso Zorzi non ha avuto una bella reazione. Scopriamo insieme cos’è successo.

LO SFOGO DI ANDREA ZELLETTA – Andrea Zelletta ha dichiarato che la produzione li starebbe prendendo in giro, in quanto, in seguito alle domande dei concorrenti, questi non hanno fatto altro che divagare. Il suo sfogo è stato accolto e ascoltato da Samantha De Grenet.

Quest’ultima però ci ha tenuto a ribadire che in realtà la produzione non è tenuta a dichiarare quando in realtà finirà la trasmissione, poiché sarà un annuncio che farà in diretta. Zelletta, però, non era d’accordo con quanto detto da Samantha.

LA REAZIONE DI TOMMASO ZORZI – Anche Tommaso Zorzi non ha avuto una bella reazione. Il ragazzo, infatti, una volta ascoltata la notizia, è corso in bagno a vomitare. Questo gesto ha fatto spaventare tutti i suoi compagni. Fin quando si protrarrà la trasmissione?