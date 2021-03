Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta attacca Giulia Salemi per un post sui social

Sono trascorse ormai settimane da quando è terminato il Grande Fratello Vip, ma comunque le polemiche continuano ad esserci e si prosegue nel parlare della trasmissione. Questa volta i protagonisti dello scontro via social sono stati Giulia Salemi e Andrea Zelletta.

IL POST DI GIULIA SALEMI – Giulia Salemi in un post su Twitter avrebbe pubblicato, in modo ironico, di aver visto andare in finale ”croccantino” con il 3%, ovviamente riferendosi ad Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne non ci sta e ha deciso per questo di scrivere un lungo post per ribadire la sua posizione.

ANDREA ZELLETTA ATTACCA GIULIA SALEMI – Zelletta in tutta risposta a Giulia Salemi ha pubblicato sul suo profilo social: “Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare”.

Ci ha tenuto anche a far notare come lei abbia partecipato a due edizioni senza mai arrivare in finale, mentre lui con una sola edizione ce l’avrebbe fatta subito. Per ora non ci sono state repliche da parte della showgirl, ma staremo a vedere come si metteranno le cose. Le parole di Zelletta, però, non sono certo finite qui.

LE PAROLE DI ANDREA ZELLETTA A GIULIA E PIERPAOLO – Per quanto riguarda Giulia e la sua storia con Pierpaolo, Andrea Zelletta ha aggiunto: “Con Pierpaolo ci siamo sentiti una settimana fa. La nostra amicizia non ha avuto una battuta d’arresto. Lui ora vive a Roma ed è inevitabile che ora con questa situazione di emergenza sanitaria non è possibile vederci. Io non ho mai detto nulla contro di loro anzi sono sempre stato il primo a sostenerli senza mettere mai bocca sul loro rapporto”.

Ha poi continuato, in un’intervista per Superguidatv, dicendo: . “E’ stato frainteso quello che ho detto perché è vero che si tratta di un amore nato all’interno di un programma ma anche io ho conosciuto Natalia all’interno di un’esperienza televisiva. Io penso che loro devono viversi al di fuori per capire come andranno le cose”. Per vedere il post di Giulia Salemi criticato da Andrea Zelletta clicca qui.