Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta: ”Mi sono innamorato intellettualmente di Tommaso Zorzi”

Andrea Zelletta è riuscito ad instaurare un bel rapporto con Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente i due non andavano molto d’accordo, infatti l’ex tronista era molto infastidito da alcuni suoi atteggiamenti.

“Quando mi chiami Tommy è solo perché hai bisogno. Mi chiedo il perché di questo muro che metti con me. Ho una stima così profonda per te che mi ferisce il tuo atteggiamento. Metti questa distanza con me, eppure credo che potrebbe esserci qualcosina in più tra noi. Tu hai dei nomi che sono importanti per te, il resto fai terra bruciata e non calcoli più di tanto”, aveva dichiarato il fidanzato di Natalia Paragoni.

LA CONFESSIONE DI ANDREA ZELLETTA – Qualche giorno fa Andrea Zelletta si è avvicinato a Tommaso Zorzi e gli ha confessato che gli vuole bene. Ha anche lamentato il fatto che attualmente i due stanno trascorrendo poco tempo insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Il giorno 26 dicembre, a Santo Stefano, Andrea Zelletta ha confessato di essersi innamorato intellettualmente di Tommaso Zorzi. Ovviamente Zelletta ci ha tenuto a ribadire che non intendeva dal punto di vista sentimentale, ma che è semplicemente affascinato dal carisma e dalla cultura del ragazzo.

ANDREA ZELLETTA E TOMMASO ZORZI – Parlando con alcuni coinquilini Andrea Zelletta ha confessato: “Mi sono innamorato intellettualmente di Tommaso. Lui è una persona che quando parla non ti lascia con qualcosa di banale. Non apre bocca per dare fiato. Ma non è importante solo al scuola o la laurea, guarda Francesco. Io qui dentro ho una fame di conoscenza”,