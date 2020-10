Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta offende Francescka e Tommaso Zorzi la difende

Andrea Zelletta ha detto nuove parole che hanno lasciato stupiti tutti i telespettatori. compresi alcuni partecipanti della casa del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri del Gf Vip ha chiesto agli opinionisti e i vip che erano stati eliminati come sarebbe andato il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Franceska, senza pensarci troppo, avrebbe risposto: “Non penso che Elisabetta si possa adattare allo stile di vita di Pierpaolo“. Parole che hanno lasciato Andrea Zelletta molto stupito. Il ragazzo non ha infatti potuto non commentare quanto detto.

“Ma non si vergogna? Ma come si permette Franceska a dire quella roba? Cattiva nei confronti di Eli e nei confronti di Pierpaolo. L’amore va oltre gli stili di vita. Cessa pezzente“. Tommaso Zorzi, invece ha scelto di difenderla.

“Cessa perché non può dire una roba del genere. Una persona del genere come la definisci? Ma come si permette questa? Non stare a guardare la parola, ma il succo“. Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi che è intervenuto e ha chiesto spiegazioni all’ex tronista.