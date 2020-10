Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta parla di Natalia Paragoni, la reazione di lei

Andrea Zelletta è noto nel mondo della tv per la sua partecipazione a Uomini e Donne poiché ha partecipato, due anni fa, come tronista. Alla fine del suo percorso ha deciso di scegliere Natalia Paragoni con la quale sta tutt’ora. Andrea, però, durante il suo percorso nella casa del Gf non ha mai parlato, sino ad ora, di Natalia.

GRANDE FRATELLO VIP: ANDREA ZELLETTA PARLA DI NATALIA PARAGONI – Andrea ha confessato a Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, che è molto contento di avere una ragazza come Natalia al di fuori, genuina e pulita. Ha inoltre dichiarato di aver avuto più storie in passato, soprattutto con donne di età più adulte.

Natalia, invece, nonostante i sue 22 anni è molto matura e donna. Ha poi fatto cenno alla sua bellezza, dichiarando che ha ”lineamenti principeschi”, aggiungendo che non avrebbe mai creduto di provare amore in un programma televisivo.

LA REAZIONE DI NATALIA – Andrea ha poi raccontato che appena usciti dal programma subito hanno deciso di vivere insieme e che attualmente ”stanno da Dio”.L’ex tronista ha detto che augura a tutti di trovare una donna come la sua fidanzata. Sono state parole d’amore che non hanno potuto non colpire Natalia.

La ragazza, infatti, ha subito deciso di pubblicare sui social il video in cui Andrea ha parlato di lei durante il percorso nel Gf Vip, aggiungendo poi un ”love” con un cuore rosso. La scorsa settimana Andrea ha avuto modo di rivedere la madre, secondo voi avrà modo di incontrare anche l’attuale fidanzata?