Grande Fratello Vip: Andrea Zenga svela il suo sogno

Andrea Zenga ha avuto uno sfogo sul suo profilo di Instagram, nel ha dichiarato di essere ancora lontano per raggiungere i suoi sogni e i suoi obiettivi, ha infatti scritto questo: “Guardando quanto sono lontano dal raggiungere i miei sogni e i miei obiettivi”.

Sopra la didascalia c’è una foto nella quale appare al mare, mentre guarda l’orizzonte. Non sono mancati anche alcuni commenti negativi. C’è chi pensa infatti che il ragazzo sia stato troppo negativo e autocritico. Attualmente il ragazzo di Rosalinda Cannavò sta svolgendo bei lavori.

Infatti, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornato al suo precedente lavoro in agenzia, ma è molto richiesto come modello. Insieme con la fidanzata Rosalinda Cannavò, invece, è molto richiesto per realizzare sponsor. Il sogno di Andrea Zenga è quello di partecipare a una trasmissione sportiva, proprio come Oppini.

ANDREA ZENGA HA UN PROBLEMA DI SALUTE – Andrea Zenga ha avuto alcuni problemi. A causa di qualche contrattura alla schiena è dovuto andare da un osteopata. A mostrare tutto sui social è stata Rosalinda Cannavò, la sua fidanzata.

L’attrice ha mostrato il video con una storia su Instagram, scrivendo: “Non sono solo io ad avere costantemente contratture… Stamattima tocca ad Andrea Zenga”. Nelle scorse settimane, infatti, era stata lei ad avere dei problemi di salute alla schiena.