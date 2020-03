Grande Fratello Vip: Andriana Volpe ha contattato in via eccezionale la famiglia

Durante un daytime è stato reso noto ai telespettatori che una partecipante del Grande Fratello Vip ha avuto dei contatti in via del tutto eccezionale con la famiglia. Per ora non sono ancora ben chiare le motivazioni.

GRANDE FRATELLO VIP: UN CONCORRENTE HA CONTATTI CON LA FAMIGLIA – Si tratta proprio di Adriana Volpe. La donna, sembrerebbe aver avuto contatti con la famiglia. Qualcuno ha pensato potesse essere per la figlia Giselle. I motivi per ora peró sono ancora ignoti. La donna ha dichiarato di aver inviato una lettera alla figlia ricordandole che si trova nel reality anche e soprattutto per lavoro e quando sarà uscita da lì avrà sempre una madre sulla quale contare.

GRANDE FRATELLO VIP: IL DECRETO – “Oggi pomeriggio la produzione del GF VIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di aver un contatto con la famiglia”. Questo è quanto ha dichiarato la produzione del Grande Fratello Vip per comunicare ai telespettatori il contatto di Adriana Volpe con la famiglia.