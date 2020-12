Grande Fratello Vip: Antonella Elia attacca duramente Elisabetta Gregoraci

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia hanno avuto nuovamente una discussione. Le due non sono mai andate d’accordo e la Elia ha più volte, in precedenza, criticato le azioni della Gregoraci.

ELISABETTA GREGORACI E ANTONELLA ELIA: NON C’È UN BUON RAPPORTO – Antonella Elia ha più volte criticato la Gregoraci poiché quest’ultima avrebbe ‘finto’ di non provare un interesse per l’ex velino Pierpaolo Petrelli. In realtà, lei avrebbe voluto le attenzioni del ragazzo, altrimenti non si sarebbe avvicinata.

La Gregoraci ha ribadito più volte di non riuscire ad accettare le critiche che le sono state mosse dalla Elia, in quanto a casa c’è un bambino, suo figlio, che potrebbe guardare la trasmissione e sentire quanto le viene detto.

ANTONELLA ELIA E ELISABETTA GREGORACI: IL LITIGIO IN PUNTATA – Durante la trasmissione Elisabetta Gregoraci ha fatto notare ad Antonella Elia che non le sono mai state fatte le scuse meritate e ha ribadito alla Elia che quando critica, usa parole troppo forti. Questo è quanto ha risposto Antonella:

“Io ti ho detto cose non gravi, tipo ‘gatta in calore, gatta morta’ non mi sembra una cosa folle… Una che si struscia dalla mattina alla sera ad un uomo per me è una ‘gatta in calore’. Non è amore, è un calesse…. Ha dovuto dire questa stupidaggine, ora stai meglio?”

Nel dibattito è intervenuto anche Signorini, il quale ha dichiarato che Antonella sarebbe molto severa ed esplicita nel dare i propri giudizi in diretta televisiva. Insomma, tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non scorre buon sangue.