Grande Fratello Vip, Antonella Elia: pronta a querelare Zequila?

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, protagonisti indiscussi in quanto a scontri sono sicuramente Antonella Elia e Antonio Zequila. I due gieffini, infatti, hanno dimostrato di non aver timore nel dire cosa pensano e questo li ha portati spesso a litigare con gli altri inquilini e anche fra di loro. Sembra proprio che alla fine del reality, non sia coincisa la fine dei loro dissapori.

LA FRECCIATINA DI ANTONIO – Nonostante il GF Vip sia giunto al termine, i due non hanno mai smesso di dirsene di tutti i colori. Il loro nuovo ring è Instagram, dove, due giorni fa, durante una diretta Instagram, Antonella ha nominato Zequila. Er Mutanda ha colto la palla al balzo, pubblicando dopo poco nelle IG Stories la foto di un neurone, scrivendo:

“Ieri sera una ex concorrente del Gf 4 VIP… la biondo cenere senz’anima… mi ha di nuovo menzionato… Una sorta di ossessione all’ultimo neurone… che le aleggia… nella labile mente… Però devo riconoscere che si è rimpolpata bene visto che in casa era inguardabile… Una cariatide restaurata… In hoc signo vinces”.

PRONTI AD ANDARE IN TRIBUNALE? – L’ex valletta di Mike Buongiorno, ovviamente, non ha lasciato passare la frecciatina dell’ex inquilino. Durante una diretta Instagram con Andrea Denver, un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto una dichiarazione inaspettata:

“Devo dire che mi riempie sempre di complimenti, mi ha detto che sono in una camera con un solo neurone. È tanto carino vero?! Ma cosa vuol dire cariatidi esattamente? Non ho ancora cercato su Google perché voglio ancora illudermi che non sia un insulto clamoroso. Comunque ho deciso di querelarlo, cosa ne pensi padre Denver? Una bella querela, che dici? Ma è un bel rosicone, eh?! Rosica da morire, è incredibile!”

I due ex concorrenti andranno realmente per vie legali? Da parte di Antonio Zequila non è giunta ancora alcuna risposta.