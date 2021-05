Grande Fratello Vip: Arisa e Martina Midilli faranno parte del cast?

Si sta organizzando il cast del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini sarà per la terza volta alla conduzione del noto programma televisivo. Stando a quanto ha dichiarato si tratterà di un’edizione memorabile, in quanto i nomi dei vip sono molto conosciuti.

Ci sono state delle indiscrezioni. In base ad alcune news si sospetta che potrebbero partecipare grandi nomi come Anna Oxa e persino Gabriel Garko. Inizialmente sembrava fosse una notizia sicura, ma poi i due hanno smentito con un comunicato sui social. ”Nuovo Tv” ha svelato altri nomi, tra cui due partecipanti del programma di Maria De Filippi, ”Amici”.

ARISA E MARTINA MILIDDI PARTECIPERANNO AL GRANDE FRATELLO VIP? – Arisa ha partecipato ad ”Amici” come coach, mentre Martina Miliddi è stata una concorrente e ballerina di latino. Una volta arrivata al serale è stata però eliminata. E’ stata sin da subito criticata sia dal pubblico che dalla Celentano che non la reputava adatta al ruolo di ballerina. Ha avuto una relazione con il cantante Aka7even, ma poi lo ha lasciato in quanto provava un interesse per un altro cantante, Raffaele Renda.

ALTRI NOMI DI POSSIBILI CONCORRENTI? – Per quanto riguarda gli uomini sono stati fatti altri possibili nomi, tra cui Lucas Perracchi, Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia. Inoltre potrebbero esserci anche Amedeo Goria e Alex Di Giorgio.

Tra gli altri nomi femminili potrebbe esserci Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan e Sandra Milo. Per ora però non ci sono certezze, ma solo possibili nomi e ipotesi.